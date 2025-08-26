Андрей Рублёв уверенно вышел во второй круг US Open

Сегодня, в ночь с 25 на 26 августа, завершился матч первого круга турнира US Oрen между 15-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и 124-м номером рейтинга хорватским спортсменом Дино Прижмичем в первом круге турнира US Open на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер». Россиянин одержал победу со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 59 минут. Российский теннисист в этой встрече сделал восемь подач навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх возможных. На счету его соперника шесть эйсов, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх возможных.

В следующем круге победитель встретится со 113-м номером рейтинга американским теннисистом Тристаном Бойером.