Карен Хачанов за три часа победил 104-ю ракетку мира на старте US Open

Девятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов с победы стартовал на Открытом чемпионате США. На старте турнира он обыграл представителя США 104-ю ракетку мира Нишеша Басаваредди со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:5, 6:2.

Продолжительность встречи составила 3 часа 12 минут. За это время Хачанов сделал 19 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал семь из восьми брейк-пойнтов. На счету Басаваредди три подачи навылет, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем круге Хачанов сыграет с представителем Польши Камилем Майхшаком.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.