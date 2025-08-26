Бондарь обыграла Свитолину и вышла во второй круг US Open

Венгерская теннисистка Анна Бондарь вышла во второй круг US Open. В матче первого круга она одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Бондарь сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету Свитолиной две подачи навылет, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

В следующем круге Бондарь сыграет с представительницей Греции Марией Саккари.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.