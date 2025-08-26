Алькарас отреагировал на критику своей новой прически

Алькарас о том, что Тиафу назвал его стрижку ужасной: «Фрэнсис врет. Я-то знаю, что она ему понравилась»
Карлос Алькарас не обиделся на Фрэнсиса Тиафу за критику его новой прически.
Испанец подстригся налысо перед первым кругом US Open. Тиафу увидел это в подтрибунном помещении, а потом сказал, что стрижка ужасная.
«Фрэнсис врет. Фрэнсис врет (смеется). Нет, да ладно вам. Я видел видео. Он пришел сюда и сказал, что это ужасно. Но я-то знаю: на самом деле она ему понравилась. Он сам мне говорил. Так что я всерьез не воспринимаю ни слова из того, что он сказал», – сказал Алькарас на пресс-конференции.
