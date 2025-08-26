Мария Шарапова присутствовала на матче Винус Уильямс на US Open

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова посетила матч с участием семикратной победительницы мэйджоров американки Винус Уильямс на US Open — 2025. В первом круге Уильямс играла с чешкой Каролиной Муховой и уступила со счётом 3:6, 6:2, 1:6.

Вместе с Марией присутствовал её жених, британский предприниматель Александр Гилкс. До начала матча Уильямс Шарапова вышла на корт для получения почётного перстня US Open как победительница турнира прошлых лет. Она выигрывала титул в Нью-Йорке в 2006 году.

За карьеру Шарапова семь раз играла с Уильямс-старшей. Она одержала пять побед, Винус — две.