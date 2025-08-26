В России подвергли Медведева критике из-за скандала

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон заявил, что отрицательно отреагировал на скандальное поведение россиянина Даниила Медведева в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open) с французом Бенжаменом Бонзи. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Как можно было так себя вести? Почему его команда не дала ему по заднице? Одно дело — пойти в театр. Туда люди идут получать удовольствие. Идя на US Open, я хочу увидеть теннис экстракласса. А что мы увидели? Невоспитанность. Я остался очень недоволен», — заявил он.

Медведев, проигравший Бонзи два первых сета (3:6, 5:7), в третьем вырвал победу на тай-брейке, а затем всухую взял четвертую партию (6:0). Однако в пятом сете россиянин не смог дожать соперника, уступив ему 4:6.

Медведев по ходу этого матча поругался с судьей. По ходу третьего сета Бонзи совершил неудачную первую подачу, после чего на корте появился фотокорреспондент, решивший, что матч закончился. Из-за произошедшего судья принял решение дать Бонзи право перебить первую подачу, что разозлило теннисиста из России. Также по ходу игры Медведев показал непристойный жест, передразнив соперника.

А после своего поражения теннисист сломал ракетку.