Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своём непростом выборе, благодаря которому он начал карьеру в теннисе.

«Со стороны я не выгляжу очень эмоциональным. Но это не так. Иногда я не могу справиться с трудными моментами. Порой я очень строг к себе. Я занимался лыжами, футболом и немного теннисом. В лыжах я был очень успешным, но в тринадцать с половиной лет выбрал теннис. Дорога до кортов занимала несколько часов, поэтому я принял тяжелое решение уехать, оставив родителей, брата, друзей, другие виды спорта», — сказал Синнер в документальном фильме от Rolex.

Напомним, вчера, 26 августа, Синнер одержал победу в матче первого круга US Open, обыграв 89-го номера рейтинга чешского теннисиста Вита Коприву со счётом 6:1, 6:1, 6:2. В следующем круге турнира итальянский спортсмен встретится с 36-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.