45-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг US Open — 2025 в одиночном разряде. Во втором раунде она потерпела поражение от белоруски Виктории Азаренко (132-й номер рейтинга WTA) со счётом 3:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Павлюченкова выполнила шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Азаренко два эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В третьем круге US Open Виктория Азаренко сыграет с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой и россиянкой Анной Блинковой.