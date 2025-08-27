«Я просто не так силён». Монфис — о поражении от Сафиуллина в первом круге US Open

49-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал поражение на старте Открытого чемпионата США от россиянина Романа Сафиуллина. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:1, 3:6, 6:4 в пользу россиянина.

«Я просто не так силён. На данном этапе карьеры для меня это очень важные первые раунды. Я не так силён во многих вещах, поэтому всё очень сложно. Как только выхожу на корт, выкладываюсь по полной. Но всё стало сложнее, потому что я играю не так хорошо. Мой средний уровень не очень хорош. Всё стало просто сложнее», — приводит слова Монфиса L'Equipe.

Во втором круге US Open Роман Сафиуллин встретится с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.