Пятая ракетка мира Дрэйпер снялся с US Open

Пятая ракетка мира британец Джек Дрэйпер из‑за травмы снялся с матча второго раунда Открытого чемпионата США, который проходит в Нью‑Йорке, сообщает пресс‑служба турнира.

Во втором круге US Open посеянный под пятым номером Дрэйпер должен был сыграть против бельгийца Зизу Бергса, следующий соперник оторого определится по итогам матча Габриэль Дьялло (Канада, 31‑й сеяный) — Хауме Мунар (Испания).

В прошлом году британский теннисист дошел до полуфинала US Open.