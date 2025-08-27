Каспер Рууд проиграл 107-й ракетке мира во втором круге US Open — 2025

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. Во втором круге он проиграл представителю Бельгии Рафаэлю Коллиньону (107-й в рейтинге) со счётом 4:6, 6:3, 6:3, 4:6, 5:7.

Встреча продолжалась 3 часа 30 минут. В её рамках Рууд 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Коллиньона 18 эйсов, 17 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

В третьем круге соревнований Рафаэль Коллиньон встретится с чешским теннисистом Иржи Легечкой, который занимает 21-ю строчку в мировом рейтинге.