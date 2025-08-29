Зверев вышел в третий круг US Open, где может сыграть с Сафиуллиным

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над британцем Джейкобом Фирнли во втором круге US Open со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. За это время Зверев сделал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету Фирнли четыре подачи навылет, 12 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Зверев в следующем круге сыграет с победителем пары Роман Сафиуллин (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.