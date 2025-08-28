Андреева обыграла Потапову во втором раунде US Open

Россиянка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Анастасию Потапову во втором раунде Открытого чемпионата США.

Встреча продлилась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:3.

В третьем раунде Андреева, получившая пятый номер посева, сыграет против 139‑й ракетки мира американки Тэйлор Таунсенд.

ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. US OPEN. НЬЮ‑ЙОРК (США). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — 90 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Второй круг. Женщины

Мирра Андреева (Россия) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:1, 6:3.