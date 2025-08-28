Соболенко обыграла Кудерметову и вышла в третий круг US Open

Первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче второго круга соревнований Арина переиграла 67-й номера рейтинга 22-летнюю россиянку Полину Кудерметову в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Кудерметовой четыре эйса, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

В следующем круге Соболенко сойдётся с 22-летней канадской теннисисткой Лейлой Фернандес (30-я ракетка).