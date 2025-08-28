Попырин рассказал о настрое перед матчем с Синнером на US Open

36-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин поделился своими мыслями накануне матча второго круга Открытого чемпионата США — 2025, где ему предстоит сыграть с Янником Синнером. Он рассказал, как будет вести себя против лидера рейтинга.

© Чемпионат.com