Медведев оштрафован за выходки на US Open

Даниил идёт по не самому приятному пути скандального Ника Кирьоса, который уже успел похвалить россиянина за поведение в Нью-Йорке.

13-я ракетка мира Даниил Медведев отдаст 39% призовых за US Open за свои действия в проигранном матче первого круга с французом Бенжаменом Бонзи. Российского теннисиста оштрафовали на $ 42,5 тыс.

Из этой суммы $ 30 тыс. являются санкциями за неспортивное поведение, оставшиеся $ 12,5 тыс. – за сломанную ракетку. Призовые Медведева за первый круг US Open до выплаты налогов составят $ 110 тыс.

Чем именно провинился Медведев? Даниил при счёте 3:6, 5:7, 4:5 во время матчбола резко отреагировал на решение судьи Грега Алленсворта вернуть первую подачу Бонзи из-за выбежавшего на корт фотографа, который подумал, что игра закончилась. Алленсворт действовал согласно правилам – в случае помехи, которой считается выход на площадку постороннего лица, розыгрыш нужно переиграть с первой подачи.

Медведев возмутился такому повороту событий и пошёл спорить с рефери, после этого кричал в камеру и трибунам: «Что говорил Райлли Опелка?» Американский теннисист Опелка заявлял, что Алленсворт – худший судья в ATP-туре и его нужно пожизненно отстранить от работы. Уже этими словами Даниил рисковал получить штраф на очко, что означало бы для него моментальное поражение. Судья решил никак его не наказывать.

После этого Медведев заводил трибуны, которые начали гудеть, скандировать «вторая подача» и около шести минут мешали Бонзи подавать. Соперник требовал оштрафовать Даниила и говорил, что не будет играть в такой обстановке. В итоге Бенжамен ошибся на матчболе, а потом проиграл свою подачу и третий сет на тай-брейке. В четвёртой партии россиянин повесил Бонзи «баранку» и вроде как переломил ход встречи во многом благодаря скандальному моменту, однако пятая партия всё-таки осталась за французом – 6:4.

Медведев вылетел с US Open ещё в воскресенье. Бонзи за это время успел выиграть очередной пятисетовик во втором круге у американца Маркоса Гирона, но теннисное сообщество до сих пор обсуждает инцидент с Даниилом. Энди Роддик и Ник Кирьос постарались оправдать действия Медведева, однако у них не так уж много единомышленников. В частности, семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Жюстин Энен призвала жёстче наказывать Даниила, припомнив предыдущие скандальные моменты с его участием.

«Это не первый раз, когда он заходит слишком далеко. Я наконец-то слышу, как люди говорят, что на этот раз Даниил Медведев действительно перешёл границы. Он больше не сдерживает раздражение, это выводит его из себя, всё становится для него крайне сложно и довольно нелепо. А потом приходится слушать его реакцию на пресс-конференциях, где присутствует недобросовестность. Больше нет ясности мысли, нет удовольствия от игры на корте. Он жалуется на штраф, который ему грозит. Мы много это комментировали и всегда думали, что он, пожалуй, самый защищённый игрок в туре в отношении своих ошибок. Его давно следовало наказать гораздо суровее. Посмотрим, что из этого выйдет, но всё вполне заслуженно», — приводит слова Энен Tennis365.

Слова Энен выглядят довольно резко, но Медведеву в любом случае нужно работать над сдержанностью на корте. Как минимум из-за того, что это больно бьёт по его кошельку. В сезоне-2025 Даниил выиграл всего один матч на «Шлемах». Это случилось на Australian Open, где он с трудом дожал таиландца из пятой сотни рейтинга Касидита Самрея, а затем вылетел от юного американца Лёнера Тьена. Традиционно не обошлось без эмоций.

В Мельбурне Даниилу выписали штраф на $ 76 тыс. Из них $ 10 тыс. пришлось заплатить за то, что в матче с Самреем россиянин разбил ракетку о камеру на сетке. Еще $ 66 тыс. Медведев был вынужден отдать за нарушение в противостоянии с Тьеном. Тогда Даниил кинул ракетку в рекламный щит, спорил с судьёй, а после игры не пришёл на обязательную пресс-конференцию. Призовые Медведева за две встречи составили примерно $ 123 тыс.

Россиянин отдал больше половины своего чека в виде штрафа, однако это лишь номинальные цифры. Нужно учитывать вычет налогов, затраты на переезды и проживание, оплату труда тренеров и других членов команды. Вероятно, Медведев ничего не заработал в Австралии и даже съездил туда себе в минус. На US Open ситуация со штрафом не настолько критическая, но вряд ли поездка в Нью-Йорк принесла ему хоть сколько-нибудь значимый доход.

На «Ролан Гаррос» и Уимблдоне Медведев уступал в первых кругах Кэмерону Норри и тому же Бенжамену Бонзи. Поведение Даниила нельзя было назвать сдержанным, но в данных случаях «пронесло» и обошлось без каких-либо санкций.

Раньше Медведев тоже нарывался на штрафы, хотя они не были настолько крупными. Самый резонансный инцидент произошёл на Australian Open – 2022, когда россиянину пришлось заплатить $ 17 тыс. за оскорбления судьи, фанатов и отца своего соперника по полуфиналу Стефаноса Циципаса. На Уимблдоне-2017 ему выписали штраф в размере $ 14,5 тыс. за то, что бросал монеты в судью Мариану Алвеш. На US Open – 2019 Даниил показывал неприличные жесты рефери Дамьену Дюмусуа и американской публике – это вылилось в штраф в $ 9 тыс.

В сумме Медведев заплатил более $ 150 тыс. штрафов за карьеру. Это не рекорд в теннисе. Здесь нет конкурентов у скандального австралийца Ника Кирьоса, набравшего за свои выходки около $ 550 тыс. штрафов. Но Медведев стремительно движется именно в сторону Кирьоса, что нельзя назвать положительной тенденцией.

«Медведев – лучший», – написал Ник после матча Даниила на US Open.

Это не те слова, которые можно назвать комплиментом для россиянина. Медведев никогда не отличался образцово-примерным поведением на корте. Сейчас у Даниила наметился очевидный игровой спад, что в трудные моменты выводит его из себя ещё сильнее, чем раньше. Медведеву нужно очень постараться не только улучшить свой общий уровень тенниса, но и серьёзно поработать над психологическим состоянием. В ином случае он, возможно, и не побьёт «рекорд» Кирьоса, однако заметно приблизится к показателям скандального австралийца.