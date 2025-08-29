Хачанов не сумел выйти в третий круг US Open

Серебряный призёр Олимпиады-2020, девятая ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата США – 2025.

© РИА Новости

В матче второго круга Хачанов (9) со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 4:6, 5:7, 6:7 (5:10) проиграл 76-й ракетке мира из Польши Камилю Майхшаку. В решающей партии этой встречи у Хачанова было пять матчболов.

Встреча Хачанова с Майхшаком продлилась 4 часа и 35 минут. В её рамках Карен 22 раза подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 17 заработанных. В активе Камиля 14 эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующим соперником Майхшака в Нью-Йорке станет 435-я ракетка мира швейцарский теннисист Леандро Риди (Q).