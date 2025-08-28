Калинская пробилась в третий круг Открытого чемпионата США по теннису

Россиянка Анна Калинская одержала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

© Соцсети

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу Калинской (29-й номер посева). В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча между Игой Свёнтек из Польши (2) и представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс.

Калинской 26 лет, она занимает 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Путинцевой 30 лет, она располагается на 55-й позиции мирового рейтинга. В ее активе три титула WTA. Теннисистка трижды выходила в четвертьфинал на турнирах Большого шлема - на Открытом чемпионате Франции (2016, 2018) и на Открытом чемпионате США (2020).

Открытый чемпионат США - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).