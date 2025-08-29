Александр Бублик вышел в третий круг US Open

Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл австралийца Тристана Скулкейта во втором круге US Open со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

© Чемпионат.com

Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. За это время Бублик сделал 16 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. На счету Скулкейта пять подач навылет и пять двойных ошибок.

В следующем круге Бублик сыграет с победителем пары Нуну Боржеш (Португалия) – Томми Пол (США).

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.