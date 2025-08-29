Блинкова вышла во второй круг US Open в парном разряде

Россиянка Анна Блинкова, играющая вместе с польской теннисисткой Магдаленой Фреш, вышла во второй раунд Открытого чемпионата США в парном разряде.

© matchtv.ru

В первом раунде Фреш и Блинкова обыграли российскую пару Полина Кудерметова / Анастасия Потапова со счетом 7:5, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 28 минут. В следующем круге Блинкова и Фреш встретятся с победителем матча Мария Осорио (Колумбия) / Юэ Юань (Китай) — Тереза Михаликова (Словакия) / Оливия Николлс (Великобритания).