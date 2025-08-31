В женской сетке US Open — 2025 осталась лишь одна россиянка

После вылета Анны Калинской с US Open — 2025 от представительницы Польши Иги Швёнтек на турнире осталась лишь одна представительница России.

Своё выступление ещё продолжает Екатерина Александрова. В матче третьего круга она разгромила немку Лауру Зигемунд со счётом 6:0, 6:1.

В следующем раунде соперницей россиянки будет как раз Швёнтек, выбившая Калинскую.

Напомним, действующей победительницей турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, также продолжающая свой путь на соревнованиях.

Вчера турнир покинула первая ракетка России Мирра Андреева, в двух сетах уступившая американке Тэйлор Таунсенд.