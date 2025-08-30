Александрова и Чжай вышли во второй круг парного разряда US Open
Россиянка Екатерина Александрова и китаянка Чжан Шуай вышли во второй раунд Открытого чемпионата США в парном разряде.
В первом круге российско‑китайский дуэт победил пару Жаклин Кристиан/Анжелика Морателли (Румыния/Италия) со счетом 6:2, 6:2. Игра продолжалась чуть больше часа, а именно 1 час 2 минуты.
Во втором круге Александрова и Чжан, посеянные в парном разряде под 12‑м номером, сыграют против британского дуэта Кэти Бултье/Соня Картал.
Дуэт россиянки Анны Калинской и румынки Сораны Кырсти не смог пройти первый раунд, уступив американкам Маккартни Кесслер/Пейтон Стирнс.
Турнир Большого шлема. US Open. Нью‑Йорк (США). Хард. Призовой фонд — 90 миллионов долларов
Женщины, парный разряд. Первый круг
Екатерина Александрова/Чжан Шуай (Россия/Китай, 12) — Жаклин Кристиан/Анжелика Морателли (Румыния/Италия) — 6:2, 6:2
Маккартни Кесслер/Пейтон Стирнс (США) — Сорана Кырстя/Анна Калинская (Румыния/Россия) — 7:5, 6:4