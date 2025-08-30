Джокович рассказал о запахе марихуаны на US Open

Запах марихуаны чувствуется во время матчей Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Об этом заявил рекордсмен по количеству побед на турнирах Большого шлема серб Новак Джокович, комментарий которого приводит газета Mundo Deportivo.

В матче третьего круга Джокович одержал победу над британцем Кэмероном Норри (6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3).

"Это [запах марихуаны] действительно чувствуется, это невозможно игнорировать. Кого-то это беспокоит больше, чем других. Я не фанат этого запаха, он воняет, но здесь это разрешено, и это нужно принять. Вы чувствуете это везде, от тренировок до матчей", - сказал Джокович.

В четвертом круге Джокович сыграет с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом.