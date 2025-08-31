Оже‑Аляссим победил Зверева и стал соперником Рублева в 1/8 финала US Open

Канадский теннисист Феликс Оже‑Аляссим вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США, проходящего в Нью‑Йорке.

В третьем круге Оже‑Аляссим победил третью ракетку мира немца Александра Зверева со счетом 4:6, 7:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался 3 часа 47 минут.

В 1/8 финала канадец сыграет против российского теннисиста Андрея Рублева. Счет личных встреч — 7:1 в пользу Рублева, причем россиянин выиграл пять последних матчей, в том числе два раза по ходу нынешнего сезона.

Турнир Большого шлема. US Open. Нью‑Йорк (США). Хард. Призовой фонд — 90 миллионов долларов

Мужчины. Третий круг

Феликс Оже‑Аляссим (Канада, 25) — Александр Зверев (Германия, 3) — 4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4.