Медведев завершил сотрудничество с тренером Жилем Сервара

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прекратил сотрудничество с французским тренером Жилем Сервара спустя восемь лет работы. Об этом сообщил сам Сервара на личной странице в социальных сетях.

«Даниил. Наше фантастическое приключение, длившееся восемь сезонов, подходит к концу. Символически, что именно после этого US Open мы завершаем наше сотрудничество. Я благодарен и счастлив за все великие дела и прекрасные воспоминания, которые мы смогли пережить вместе на корте в течение этих восьми лет. Это навсегда останется в моей памяти. Я благодарю тебя за то, что ты доверял мне. Я отдавал ВСЁ каждую секунду ради наших общих целей. Мне нравилось тренировать тебя, наставлять, поддерживать (даже когда это было трудно) и вместе с тобой и командой искать решения, чтобы помочь тебе. Я запомню твою нестандартную магию как игрока, которая является твоей силой. Она вернётся, я уверен. Желаю тебе всего успеха, к которому ты стремишься как теннисист, и счастливой жизни. Путь продолжается, работа и результаты зовут каждого из нас… желаю успеха нам обоим. До скорого, Даниил», — написал Сервара.