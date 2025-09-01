Вондроушова обыграла Рыбакину в 1/8 финала US Open

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

Встреча завершилась со счетом 6:4. 5:7, 6:2 в пользу чешки. Матч продлился 1 час 53 минуты.

Вондроушова во второй раз в карьере вышла в ¼ финала US Open. На этой стадии ее соперницей станет первая ракетка мира Арина Соболенко.

ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. US OPEN. НЬЮ‑ЙОРК (США). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — 90 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

1/8 финала. Женщины

Маркета Вондроушова (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 6:4. 5:7, 6:2.