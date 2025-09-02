Россияне показали худшее выступление на US Open за последние 7 лет

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 12-й номер мирового рейтинга российская теннисистка Екатерина Александрова последними из россиян завершили выступление на Открытом чемпионате США — 2025.

Таким образом, в туре не осталось представителей России. Это первый случай с 2018 года, когда не один представитель РФ не сыграет в 1/4 финала турнира.

Напомним, в основной турнир US Open изначально прошли 17 россиян: 13 девушек и четыре представителя мужского пола. До 1/8 финала соревнований добрались лишь Рублёв и Александрова, которые сегодня, 1 сентября, покинули турнир.

US Open завершится 6 сентября у женщин, а 7 сентября — у мужчин.