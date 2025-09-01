Новак Джокович рассказал, что подарит дочери на день рождения.

2 сентября дочери Джоковича Таре исполнится восемь лет. В этот день на US Open серб будет играть четвертьфинальный матч против Тэйлора Фрица.

– Четвертьфинал совпадает с днем рождения твоей дочери. Как планируешь отметить праздник, не находясь рядом? Какие эмоции испытываешь, зная, что с одной стороны ты играешь в четвертьфинале «Шлема», а с другой – пропускаешь важное событие в семье?

– Так и есть. Мы предполагали, что такое может случиться. Она была не очень довольна, ведь меня не будет на празднике. Так что, пожалуйста, не напоминайте.

По крайней мере, я попытаюсь сделать ей подарок в виде победы, а также отправлю приятные сюрпризы к дню рождения. Надеюсь, что победа сможет стать чем-то, что ее порадует. Но опять же, папа рядом и папа на расстоянии – это большая разница. Я это понимаю. Так уж вышло в этом году, – сказал Джокович на пресс-конференции.