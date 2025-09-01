Александрова рассказала о том, как не могла выйти во вторую неделю «Шлемов»

Екатерина Александрова рассказала, что преодолела трудности с выходом в 4-й круг.

В третьем круге US Open россиянка разгромила Лауру Зигемунд (6:0, 6:1) и третий раз подряд вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема». До этого ее статистика на этой стадии была 1:8.