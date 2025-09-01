Александрова уступила Швентек в матче четвертого круга US Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Александрова, получившая 13‑й номер посева, в четвертом круге проиграла второй ракетке мира польке Иге Швентек со счетом 3:6, 1:6. Теннисистки провели на корте чуть более часа.

Швентек в ¼ финала сыграет с победительницей матча Аманда Анисимова (США, 8) — Беатрис Хаддад‑Майя (Бразилия, 18).

Турнир Большого шлема. US Open. Нью‑Йорк (США). Хард. Призовой фонд — 90 миллионов долларов

Женщины. Четвертый круг

Ига Швентек (Польша, 2) — Екатерина Александрова (Россия, 13) — 6:3, 6:1