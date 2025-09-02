Медведев обратился к тренеру по физподготовке после завершения сотрудничества

Российский теннисист Даниил Медведев обратился к тренеру по физической подготовке Эрику Эрнандесу после завершения сотрудничества.

В воскресенье стало известно, что Медведев завершил работу с французским тренером Жилем Сервара, который был в его команде с 2017 года. Последний трофей Медведев завоевал более двух лет назад.

— Спасибо, Эрик. Спасибо, что делал меня лучше, быстрее, сильнее каждый день. Ты научил меня бегать по 20 часов в течение одного турнира и все равно сохранять способность его выиграть. Каждый день ты направлял меня, и я никогда не забуду наши совместные победы. Я желаю тебе удачи и успехов в дальнейшем, уверен, что все будет супер, — написал Медведев в социальной сети.

Медведев на данный момент занимает 13‑е место в рейтинге ATP, через неделю россиянин переместится как минимум на 16‑ю строчку — наихудший результат с 2019 года.