Александрова и Чжан Шуай не смогли выйти в четвертьфинал US Open в парном разряде

Россиянка Екатерина Александрова и китаянка Чжан Шуай не смогли выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США в парном разряде.

© matchtv.ru

В третьем круге Александрова и Чжан Шуай, посеянные на турнире под 12‑м номером, проиграли Лейле Фернандес и Винус Уильямс.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, Матч продолжался 1 час 14 минут.

В четвертьфинале соревнований они сыграют с победителем встречи Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) — Мария Осорио (Колумбия) — Юэ Юань (Китай).

Турнир Большого шлема. US Open. Нью‑Йорк (США). Хард. Призовой фонд — 90 миллионов долларов

Женщины, парный разряд. Третий круг

Екатерина Александрова/Чжан Шуай (Россия/Китай) — Лейла Фернандес / Винус Уильямс (Канада / США) — 3:6, 4:6.