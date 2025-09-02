Александрова и Чжан Шуай не смогли выйти в четвертьфинал US Open в парном разряде
Россиянка Екатерина Александрова и китаянка Чжан Шуай не смогли выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США в парном разряде.
В третьем круге Александрова и Чжан Шуай, посеянные на турнире под 12‑м номером, проиграли Лейле Фернандес и Винус Уильямс.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, Матч продолжался 1 час 14 минут.
В четвертьфинале соревнований они сыграют с победителем встречи Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) — Мария Осорио (Колумбия) — Юэ Юань (Китай).
Турнир Большого шлема. US Open. Нью‑Йорк (США). Хард. Призовой фонд — 90 миллионов долларов
Женщины, парный разряд. Третий круг
Екатерина Александрова/Чжан Шуай (Россия/Китай) — Лейла Фернандес / Винус Уильямс (Канада / США) — 3:6, 4:6.