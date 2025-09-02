Кудерметова с Мертенс вышли в 1/4 финала US Open, где сыграют против Андреевой и Шнайдер

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли в четвёртый круг парного женского турнира US Open – 2025. В матче третьего круга они обыграли украино-румынский дуэт Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе со счётом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Кудерметова и Мертенс допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Костюк и Русе шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В четвертьфинале турнира Кудерметова и Мертенс сыграют с российским дуэтом Диана Шнайдер и Мирра Андреева.