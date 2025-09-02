«Какого черта»: Бублик обратился к Синнеру после матча US Open

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер разгромил представителя Казахстана, уроженца Гатчины Александра Бублика в четвертом круге открытого чемпионата США.

© Газета.Ru

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1, 6:1.

«Ты такой сильный, это просто безумие. Я ведь неплохой игрок... Какого чёрта?» — сказал Бублик сопернику после матча.

Накануне российские теннисисты завершили выступления в мужском и женском одиночных разрядах. Андрей Рублев встречался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и был вынужден капитулировать в трех сетах. Россиянин потерпел поражение со счетом 5:7. 3:6, 4:6.

Кроме того, не смогла пробиться в следующий раунд Екатерина Александрова. Она вышла на корт против представительницы Польши Иги Швентек и не сумела навязать ей борьбу, проиграв в двух партиях – 3:6, 1:6.

Зато Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали четвертьфиналистками Открытого чемпионата США в женском парном разряде. В матче четвертого круга они выбили из борьбы представительницу Японии Суко Аояму и китаянку Ван Яфань — 7:5, 6:2. Теперь им предстоит сыграть с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, выступающей в паре с бельгийкой Элисе Мертенс.