Кирьос рассказал о психологических проблемах

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос в разговоре с представителем Казахстана Александром Бубликом рассказал о своих проблемах с ментальным здоровьем.

© Чемпионат.com

— Многие начали открыто говорить о проблемах психического здоровья. Можешь поделиться своей историей?

— Я всегда оставался замкнутым в себе. Мне было неприятно раскрываться, особенно, когда ты путешествуешь по миру, играя в теннис. Люди просто предполагают, что у тебя всё хорошо. Я причинял вред своей руке. На самом деле, я сделал татуировки для того, чтобы скрыть шрамы. Моя рука выглядела отвратительно, а потом я поделился с этим в соцсетях с людьми, и это была одна из лучших вещей в моей карьере, так много людей пытались мне помочь. Это было приятно.

В 2019 году я был очень непредсказуемым человеком, был опасен для самого себя, но признался в этом, и сейчас у меня всё получается намного лучше. Я черпал много вдохновения в том, как раскрывалась Наоми [Осака], — сказали теннисисты в подкасте «Чай с Бубликом».