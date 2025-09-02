Оже-Альяссим – о де Миноре: его игра стала гораздо более целостной, чем раньше

27-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим поделился мнением о прогрессе в игре австралийца Алекса де Минора, отметив, что он давно находится в топ-10 и показывает стабильные результаты. Оже-Альяссим сыграет с де Минором в 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2025.

