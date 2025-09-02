Алькарас и Синнер — самая молодая пара, которая вышла в 1/4 финала на всех ТБШ сезона

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и четырёхкратный победитель мэйджоров, лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер стали самой молодой парой (46 лет и 119 дней) в Открытую эру, которая вышла в четвертьфинал на всех четырёх турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде в одном сезоне.

На Australian Open Янник Синнер стал чемпионом, а Карлос Алькарас дошёл до 1/4 финала. На «Ролан Гаррос» и Уимблдоне теннисисты сыграли в финале.

На US Open Синнер в четвертьфинале встретится со своим соотечественником Лоренцо Музетти, а Алькарас в эти минуты играет с чехом Иржи Легечкой.