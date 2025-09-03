Соболенко неожиданно прошла в полуфинал US Open из-за отказа соперницы

Первая ракетка мира, белорусская спортсменка Арина Соболенко, пробилась в полуфинальную стадию Открытого чемпионата США по теннису после того, как её оппонентка по четвертьфинальному матчу, представительница Чехии Маркета Вондроушова, отказалась от продолжения борьбы.

Согласно информации, опубликованной на официальной странице турнира в социальной сети X, Вондроушова, находящаяся на 60-й позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), приняла решение сняться с четвертьфинала US Open по причине полученного повреждения.

В полуфинале Соболенко предстоит встретиться с четвёртой ракеткой мира, американкой Джессикой Пегулой, над которой представительница Белоруссии одержала победу в финале US Open 2024 года.

Добавим, что 27-летняя белорусская теннисистка, занимающая лидирующую позицию в мировом рейтинге с октября 2024 года, имеет в своём активе три победы на турнирах Большого шлема, включая прошлогодний US Open.