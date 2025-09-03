Кафельников разгромил выступление россиян на US Open

Российским теннисистам можно поставить три с минусом за выступление на US Open, в одиночном разряде не порадовал никто. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федерации тенниса России, олимпийский чемпион, член Зала славы Евгений Кафельников.

Ни один из представителей России не сумел пробиться в четвертьфинальную стадию US Open в одиночном разряде. Соревнования проходят в Нью-Йорке. Единственными, кто дошел до четвертого круга, были Андрей Рублев и Екатерина Александрова.