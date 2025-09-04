Определились финалисты US Open — 2025 в женской парной сетке

На проходящем в эти дни в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 определились финалисты в соревнованиях женских пар.

В решающем матче турнира чешско-американский дуэт Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд сыграют с канадско-австралийской парой Габриэлой Дабровски/Эрин Рутлифф.

Напомним, на стадии полуфинала Синякова и Таунсенд обыграл российско-бельгийский дуэт Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс. Дабровски и Рутлифф, в свою очередь, за выход в финал турнира победили итальянскую пару Сару Эррани/Жасмин Паолини.

Финальный матч в женском парном разряде US Open состоится 5 сентября.