Синнер рассказал о попытке кражи от болельщика

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о том, что болельщик на US Open — 2025 пытался украсть его личные вещи у него из сумки на корте.

© Чемпионат.com

«Со мной такого раньше никогда не бывало. Я сразу проверил, не взял ли он что-то. У меня ведь там не только ракетки, но и телефон, кошелёк. Но, мне кажется, служба безопасности делает хорошую работу. Особенно на корте, они тут везде и делают потрясающую работу, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Так что всё нормально», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В полуфинале US Open Синнер сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, матч пройдёт завтра, 5 сентября.