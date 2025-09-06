В ATP отреагировали на выступление 38-летнего Джоковича на US Open — 2025

Официальный аккаунт ATP в социальной сети X отреагировал на завершение турнирного пути легендарного сербского теннисиста Новака Джоковича на хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025, который проходит в эти дни в Нью-Йорке. В одиночном разряде 38-летний Джокович дошёл до полуфинала, где уступил второй ракетке мира 22-летнему испанцу Карлосу Алькарасу — 4:6, 6:7 (4:7), 2:6.

© Чемпионат.com

«Что за выступление, Новак Джокович!» — гласит текст поста официального аккаунта ATP с фотографией Джоковича и эмодзи аплодисментов.

Новак Джокович является четырёхкратным победителем US Open и единоличным рекордсменом среди мужчин по количеству выигранных турниров «Большого шлема» — 24.