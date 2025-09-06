Стало известно, кто сыграет в мужском финале US Open

Итальянский теннисист Янник Синнер и представитель Испании Карлос Алькарас сыграют в финале Открытого чемпионата США (US Open).

В полуфинальном поединке Алькарас одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в трех сетах с результатом 6:4, 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты.

Синнер в своем полуфинале одолел канадца Феликса Оже-Альяссима. Матч продолжался 3 часа 20 минут и завершился со счетом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Финальный поединок турнира состоится 7 сентября, ориентировочное время начала — 21:00 по московскому времени.

Алькарас — победитель уже шести турниров Большого шлема в одиночном разряде (на его счету Открытый чемпионат США — 2022, Уимблдон в 2023-2024 годах, Открытый чемпионат Франции 2024-2025); победитель 19 турниров ATP в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде.

Синнер — победитель четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2024; 2025, Открытый чемпионат США — 2024, Уимблдон-2025); победитель Итогового турнира ATP 2024 года; победитель 21 турнира ATP (из них 20 в одиночном разряде). В 2025 году он пропустил несколько недель из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и вернулся на корт в мае.