Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA

ТАСС, 8 сентября. Россиянка Мирра Андреева сохранила пятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На завершившемся Открытом чемпионате США (US Open) Андреева дошла до третьего круга, где уступила американке Тейлор Таунсенд. Победительницей турнира стала лидер рейтинга белоруска Арина Соболенко. Второе место в рейтинге сохранила полька Ига Свёнтек, третью позицию занимает американка Коко Гауфф. На четвертое место поднялась представительница США Аманда Анисимова, уступившая Соболенко в финале US Open.

Также в первую сотню рейтинга из россиянок вошли Екатерина Александрова (11-е место), Диана Шнайдер (19), Вероника Кудерметова (26), Анна Калинская (32), Анастасия Павлюченкова (52), Анастасия Потапова (57), Полина Кудерметова (65), Анна Блинкова (71), Камилла Рахимова (76) и Анастасия Захарова (80).

