Тарпищев попал в базу «Миротворца»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев попал в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

Уточняется, что это произошло еще в прошлом году. Причиной внесения в базу указано «участие в международных соревнованиях с целью отбеливания репутации России». При этом лучшие российские теннисисты на данный момент отсутствуют в базе.

Созданный в 2014-м сайт «Миротворец» является реестром личных данных артистов, политиков и остальных медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля».

Ранее на внесение в базу Миротворца отреагировал бывший футболист сборной России Владимир Быстров.