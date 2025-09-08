Назван победитель US Open

Испанец Карлос Алькарас одержал победу в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Алькарас обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера в финале US Open со счетом 6:2, 3:6. 6:1, 6:4. Счет в личных противостояниях стал 10-5 в пользу испанца. В интервью на корте Алькарас отметил высокий уровень своего соперника и подчеркнул, что видит его чаще своей семьи.

«Ты показываешь высочайший уровень на турнире за турниром. Честно, я тебя в этом году видел чаще, чем собственную семью, господи! Это огромное удовольствие — делить с тобой корт, раздевалки, весь этот опыт», — обратился к Синнеру испанец.

Ранее россияне показали на US Open худший за семь лет результат. До этого никто из представителей страны не добирался до 1/4 финала в 2018 году.

US Open-2025 проходил в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира составил рекордные 90 миллионов долларов.