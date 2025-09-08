Алькарас выиграл US Open у Синнера и забрал у него первое место в рейтинге ATP

Победа испанского теннисиста Карлоса Алькараса в финале Открытого чемпионата США позволила ему вернуться на вершину мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В решающем матче он со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 одолел итальянца Янника Синнера, который возглавлял рейтинг с 10 июня 2024 года и провел на первой позиции в общей сложности 65 недель.

Этот результат сделал Синнера четвертым в истории по продолжительности пребывания на первом месте среди теннисистов, которые впервые достигли этого статуса. Больше недель на вершине рейтинга после дебюта в качестве первой ракетки мира провели только Роджер Федерер (237 недель), Джимми Коннорс (160 недель) и Ллейтон Хьюитт (75 недель).

Для самого Алькараса это уже не первое лидерство. Ранее он уже возглавлял мировой рейтинг в 2022 и 2023 годах, оставаясь на первой позиции в течение 36 недель. Впервые он достиг этого звания в 2022 году именно после победы на US Open, став в возрасте 19 лет самым молодым теннисистом в истории, возглавившим рейтинг ATP, и побив рекорд Ллейтона Хьюитта (20 лет).

