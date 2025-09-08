Стало известно, сколько заработал Алькарас за победу на US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас получил рекордные призовые за победу в финале Открытого чемпионата США.

Спортсмен получил от организаторов турнира $5 млн, что сравнимо с призовыми, заработанными чемпионкой женской сетки — Ариной Соболенко. Общая сумма выигранных денег испанцем составила $53,5 млн, в нынешнем сезоне его банковский счет пополнился на $15,6 млн.

В финальном матче Алькарас оказался сильнее итальянца Янника Синнера. Игра продолжительностью 2 часа 42 минуты прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. На счету испанца 10 эйсов, ни одной двойной ошибки и 61% выигранных с первой подачи мячей. Синнер сделал два эйса, четырежды ошибся на подаче и выиграл 48% мячей с первого удара.

«Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

Алькарас — победитель шести турниров Большого шлема в одиночном разряде (на его счету Открытый чемпионат США — 2022 и 2025, Уимблдон в 2023 и 2024 годах, Открытый чемпионат Франции 2024, 2025); победитель 19 турниров ATP в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде.