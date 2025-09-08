Алькарас высказался о соперничестве с Синнером

Алькарас о Синнере: «Не считаю его предсказуемым, но понимаю, как он играет»
Карлос Алькарас высказался о соперничестве с Янником Синнером.
Испанец обыграл первую ракетку мира 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 и взял шестой титул «Большого шлема».
«Я бы не сказал, что читаю его игру или что он предсказуем. Но я хорошо его знаю, ведь мы очень часто встречаемся друг с другом (Алькарас ведет в личке 10:5 – Спортс’’). Он говорил, что изучает мои матчи, и я делаю то же самое. Во-первых, потому что мне действительно нравится следить за его игрой – он показывает невероятные вещи. Во-вторых, потому что важно анализировать его стиль. Так что нет, я не считаю его предсказуемым, но понимаю, как он играет, знаю его сильные стороны и стараюсь готовиться именно к ним. Даже если иногда кажется, что его действия можно просчитать, против него все равно невероятно сложно. Держать темп в длинных розыгрышах с Янником всегда настоящее испытание».
О выступлении на US Open
«Если брать весь путь от первых кругов до финала, это, пожалуй, лучший турнир в моей карьере. Я был очень стабилен на протяжении двух недель и горжусь этим, потому что именно над этим и работал. Думаю, здесь я доказал самому себе, что могу держать высокий уровень на протяжении всего турнира», – сказал Алькарас на пресс-конференции.
