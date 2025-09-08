Селиваненко рассказал, за счет чего Алькарас победил Синнера в финале US Open

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко заявил «Матч ТВ», что испанец Карлос Алькарас смог победить итальянца Янника Синнера в финальном матче Открытого чемпионата США за счет скорости и уверенной игры.

Алькарас в воскресенье победил Синнера со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

— Карлос и Янник уже приучили всех к тому, что любой их матч должен быть драмой на уровне недавнего финала «Ролан Гаррос». Вчера Карлос был объективно сильнее, переиграв Янника и по скорости, и по уверенности, — сказал Селиваненко «Матч ТВ».

Испанский теннисист завоевал седьмой титул в 2025 году. Помимо двух турниров Большого шлема («Ролан Гаррос» и US Open), он выиграл три «Мастерса» (Цинциннати, Рим, Монте‑Карло) и два турнира категории АТР 500 (Роттердам, Лондон).